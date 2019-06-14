现象级儿童文学作品改编

毕淑敏、曹文轩、沈石溪等大咖联袂推荐

历经两年精心打磨之作 业内精英主创倾力加盟

揭开故宫的神秘面纱 颠覆人们对怪兽的想象

场内外一体式设计 72万平米壮丽故宫舞台还原

火遍全国的中国神兽 不容错过的亲子音乐剧

您和孩子的故宫的奇妙之旅从这里启程

【故事介绍】

《故宫里的大怪兽之吻兽使命》的故事发生在拥有约600年历史的紫禁城中。每当夜色降临，守护着故宫的怪兽们也随即苏醒——天安门外的华表上瞭望远方的朝天吼、朱红宫门上衔着门环的椒图、太和殿屋脊上背生双翼的小猴行什……千百年来，故宫里的怪兽们恪尽职守，用自己的能力保护着故宫和人类。但是日子一天天过去，人类渐渐忘了它们的存在。就在怪兽们要对人类的行为失望的时候，一个不起眼的小女孩用她的努力让怪兽们重拾了对人类的信任。

在90分钟的时间里，观众们将在原汁原味的国风故事中展开一场生动离奇的冒险之旅，在探秘神奇的故宫的同时，学会勇敢、责任与爱。

时长：约90分钟（中场休息15分钟）

演出语言：中文

适宜年龄：3+

儿童入场提示：儿童全票，一人一票入场

WHAT

故宫里的大怪兽之

吻兽使命

WHEN

7/6, 2:30pm & 7pm

7/7, 10am

WHERE

Majestic Theatre

No. 66 Jiangning Lu

美琪大戏院

江宁路66号

HOW MUCH

¥180/¥280/¥380/¥480

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