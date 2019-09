A new animal joins the zoo: the young female panda Mei Yue. She suffers intensely from homesickness and would do anything to be able to return home to China.

The zoo animals hatch a secret plan to cheer up Mei Yue. They make music for her with their instruments and the panda cub at last settles down happily in her new home.

Duration: 65 mins

Language: Chinese

Recommend Age: 2+

《熊猫绝密计划》是一个关于音乐、友情和环境保护的故事。动物们为了让来自中国的熊猫姑娘美乐高兴起来,使出浑身解数用音乐去感染它。同时,熊猫美乐和小伙伴们也通过绝妙的办法解决了城市发展和保护动物之间的矛盾。

故事用非常巧妙的方式让孩子们了解中国、外国的乐器,帮助孩子们认识了音乐的伟大作用。当然,还是少不了大象彭彭的放屁声,这也是美妙的音乐哦!

演出时长:约65分钟(无中场休息)

演出语言:中文

建议年龄:2周岁以上

(儿童全票,一人一票入场)

风靡全球的德国五星级音乐启蒙绘本改编

德国专家团队编创、原版乐谱演奏

涵盖4大类19种乐器,多种曲风十余段乐曲

西区爱乐小交响乐团倾情出演

国家大剧院、上海国际艺术节双推荐艺术教育项目

献给孩子的人生第一场交响乐

音乐中的故事,以儿童最喜欢的动物、动物园为主题,讲述了一个个热热闹闹的故事,让儿童懂得友谊、团结、爱心的意义,并且不知不觉爱上故事中的音乐,熟悉音乐中的乐器。

故事中的音乐,专门为故事创作,营造出非同寻常的视听体验,潜移默化地让儿童感受到艺术魅力、掌握音乐知识,实现音乐启蒙。

启蒙≠知识的普及,尤其对于艺术,兴趣比技法更重要,懂欣赏比会知识更重要。原版绘本及音乐会改编、表演的创作团队常年与孩子打交道,站在儿童视角,以最贴近儿童天性的方式挖掘艺术天赋、提高音乐素养、培养健康心智。

WHAT

Der Elefantenpups – Ein Tierischer Geheimplan

《放屁大象吹低音号之熊猫绝密计划》

WHERE

SHANGHAI CITY THEATER

4889 Dushi Road

上海城市剧院

都市路4889号

WHEN

11/15, 7:30pm

11/16, 10:30am

HOW MUCH

¥120/¥180/¥280/¥380

